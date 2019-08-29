Динамо – Олимпик: Вербич и Гришко получили дополнительную дисквалификацию от КДК УАФ

КДК УАФ вынес решение о дополнительной дисквалификации игроков Динамо и Олимпика Беньямина Вербича и Дмитрия Гришко.

Вингер Динамо Беньямин Вербич и защитник Олимпика Дмитрий Гришко получили по 2 матча дисквалификации за красные карточки в матче между киевской и донецкой командами, сообщает официальный сайт УАФ.

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Следовательно, игрок Олимпика пропустит поединки 6-го тура против Шахтера и 7-го тура против Мариуполя. Футболист Динамо не сможет принять участие в матче против Зари и Десны.

Напомним, поединок 5-го тура чемпионата Украины между Динамо и Олимпиком состоялся 24 августа и закончился со счетом 1:1.

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