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Динамо – Олимпик: Вербич и Гришко получили дополнительную дисквалификацию от КДК УАФ

16:55 71 Читати українською
Динамо – Олимпик: Вербич и Гришко получили дополнительную дисквалификацию от КДК УАФ
Беньямин Вербич / Динамо

КДК УАФ вынес решение о дополнительной дисквалификации игроков Динамо и Олимпика Беньямина Вербича и Дмитрия Гришко.

63’ Виктор Цыганков
85’ Беньямин Вербич
 
Сергей Политыло 52’
Дмитрий Гришко 69’
52’ Сергей Политыло
63’ Виктор Цыганков
69’ Дмитрий Гришко
85’ Беньямин Вербич

Вингер Динамо Беньямин Вербич и защитник Олимпика Дмитрий Гришко получили по 2 матча дисквалификации за красные карточки в матче между киевской и донецкой командами, сообщает официальный сайт УАФ.

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Следовательно, игрок Олимпика пропустит поединки 6-го тура против Шахтера и 7-го тура против Мариуполя. Футболист Динамо не сможет принять участие в матче против Зари и Десны.

Напомним, поединок 5-го тура чемпионата Украины между Динамо и Олимпиком состоялся 24 августа и закончился со счетом 1:1.

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Динамо Киев Динамо Киев УАФ КДК УАФ Беньямин Вербич Беньямин Вербич Динамо Киев - Олимпик Дмитрий Гришко Дмитрий Гришко Олимпик Олимпик
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