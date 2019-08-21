Динамо – Олимпик и другие матчи 5-го тура УПЛ: УАФ объявила судейские назначения

Комитет арбитров УАФ опубликовал фамилии арбитров, которые будут работать на матчах 5-го тура УПЛ 2019/20.
Поединок Динамо – Олимпик, который станет дебютным для Алексея Михайличенко в роли наставника киевлян, рассудит Виталий Романов. Поединок начнется 24 августа в 19:30, информирует Комитет арбитров УАФ.
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24 августа
Колос – Ворскла – Екатерина Монзуль (VAR – Евгений Арановский);
Александрия – Десна – Иван Бондарь;
Динамо – Олимпик – Виталий Романов;
25 августа
Карпаты – Заря – Александр Дердо;
Шахтер – Мариуполь – Дмитрий Кутаков;
26 августа
СК Днепр-1 – Львов – Дмитрий Кривушкин.
Напомним, после 4-х туров УПЛ уверенным лидером является Шахтер, набравший 12 очков. У Динамо на 6 меньше, но киевляне имеют игру в запасе против Мариуполя.
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