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Динамо – Олимпик и другие матчи 5-го тура УПЛ: УАФ объявила судейские назначения

09:39 39 Читати українською
Динамо – Олимпик и другие матчи 5-го тура УПЛ: УАФ объявила судейские назначения
Динамо – Олимпик рассудит Романов / ФК Динамо

Комитет арбитров УАФ опубликовал фамилии арбитров, которые будут работать на матчах 5-го тура УПЛ 2019/20.

 

Поединок Динамо – Олимпик, который станет дебютным для Алексея Михайличенко в роли наставника киевлян, рассудит Виталий Романов. Поединок начнется 24 августа в 19:30, информирует Комитет арбитров УАФ.

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24 августа

Колос – Ворскла – Екатерина Монзуль (VAR – Евгений Арановский);

Александрия – Десна – Иван Бондарь;

Динамо – Олимпик – Виталий Романов;

25 августа

Карпаты – Заря – Александр Дердо;

Шахтер – Мариуполь – Дмитрий Кутаков;

26 августа

СК Днепр-1 – Львов – Дмитрий Кривушкин.

Напомним, после 4-х туров УПЛ уверенным лидером является Шахтер, набравший 12 очков. У Динамо на 6 меньше, но киевляне имеют игру в запасе против Мариуполя.

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