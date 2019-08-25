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Динамо – Олимпик: автор гола Политыло поделился впечатлениями после сенсационной ничьей

16:15 35 Читати українською
Динамо – Олимпик: автор гола Политыло поделился впечатлениями после сенсационной ничьей
Сергей Политыло / ФК Олимпик

Полузащитник Олимпика Сергей Политыло прокомментировал ничью с Динамо (1:1) в матче 5 тура УПЛ.

63’ Виктор Цыганков
85’ Беньямин Вербич
 
Сергей Политыло 52’
Дмитрий Гришко 69’
52’ Сергей Политыло
63’ Виктор Цыганков
69’ Дмитрий Гришко
85’ Беньямин Вербич

"Самоотдача сегодня была запредельная. Это и стало фундаментом для достижения положительного для нас результата. Мы хорошо знакомы с тренерским штабом Климовского и очень плодотворно поработали с ними еще во второй части прошлого чемпионата. Тогда мы смогли выполнить задачу и сохранить прописку в элитном дивизионе.

Динамо – Олимпик – 1:1 – видео голов и обзор матча

Все футболисты понимают требования Петровича и его команды. Где-то им удалось нас раскрепостить, выбрать оптимальный состав на игру, правильно расставить футболистов по своим позициям. Была выбрана подходящая под Динамо тактика. Результат считаю закономерным, хотя, при определенной доли везения, можно было бы рассчитывать и на победу.

В моменте с забитым голом я почувствовал, что, когда Цымбалюк отобрал мяч и мы получили численное преимущество впереди, нужно открываться в свободную зону. Трубочкин тоже отдал отличный пас на Тейшейру и мы оказались с ним два в один, а после его хорошей передачи в ход у меня было только одно правильное решение – пробивать... Здорово, что так сложилось, и я забил гол. Будем и дальше работать и набирать очки, чтобы решить наши задачи", – цитирует Политыло официальный сайт Олимпика.

Динамо – Олимпик Михайличенко – классический в дебютном матче, великая депрессия и немного Цыганкова в конце тоннеля

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Динамо – Олимпик Михайличенко – классический в дебютном матче, великая депрессия и немного Цыганкова в конце тоннеля
01:47
2200
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Динамо Киев Динамо Киев Сергей Политыло Сергей Политыло Олимпик Олимпик Динамо Киев - Олимпик
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