Динамо – Олимпиакос: Ребров сделал прогноз на матч Лиги Европы

Легендарный бывший форвард и наставник Динамо, а ныне тренер Ференцвароша Сергей Ребров поделился мыслями относительно матча киевлян против Олимпиакоса в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

"Шансы у Динамо довольно неплохие. У Динамо вообще хорошая ситуация – положительный результат первого матча плюс великолепное качество игры, продемонстрировано во втором тайме поединка в Греции. Мне очень понравился футбол в исполнении киевлян, которые заслужили этот забитый мяч на последних минутах.

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Настроение в коллективе хорошее, на стадион придет много зрителей, а это всегда заряжает. Впрочем, у Олимпиакоса добротная команда, и она может преподнести любой сюрприз. Нужно хорошо подготовиться", – цитирует Реброва Команда 1.

Напомним, матч 1/16 финала Лиги Европы Динамо – Олимпиакос состоится сегодня, 21 февраля, начало в 22:00. Первая встреча между этими соперниками закончилась со счетом 2:2.

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