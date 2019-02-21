toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ДИНАМО КИЕВ - ОЛИМПИАКОС АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ - ШАХТЕР ЛИГА ЕВРОПЫ

Динамо – Олимпиакос: Ребров сделал прогноз на матч Лиги Европы

17:46 203 Читати українською
Динамо – Олимпиакос: Ребров сделал прогноз на матч Лиги Европы
Сергей Ребров / Фото ФК Динамо

Легендарный бывший форвард и наставник Динамо, а ныне тренер Ференцвароша Сергей Ребров поделился мыслями относительно матча киевлян против Олимпиакоса в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

"Шансы у Динамо довольно неплохие. У Динамо вообще хорошая ситуация – положительный результат первого матча плюс великолепное качество игры, продемонстрировано во втором тайме поединка в Греции. Мне очень понравился футбол в исполнении киевлян, которые заслужили этот забитый мяч на последних минутах.

Динамо – Олимпиакос: предматчевая пресс-конференция Александра Хацкевича

Настроение в коллективе хорошее, на стадион придет много зрителей, а это всегда заряжает. Впрочем, у Олимпиакоса добротная команда, и она может преподнести любой сюрприз. Нужно хорошо подготовиться", – цитирует Реброва Команда 1.

Напомним, матч 1/16 финала Лиги Европы Динамо – Олимпиакос состоится сегодня, 21 февраля, начало в 22:00. Первая встреча между этими соперниками закончилась со счетом 2:2.

Динамо – Олимпиакос: анонс ответного матча 1/16 Лиги Европы

Лига Европы1/16 финалаНСК Олимпийский (Киев)

Динамо Киев - Олимпиакос: Четверг 21 февраля 2019

Динамо Киев
до матча
3
час
:
12
мин
Олимпиакос
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Лига Европы Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Олимпиакос Сергей Ребров Сергей Ребров
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
7
мин
Айнтрахт Франкфурт
19:55
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук