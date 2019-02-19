Динамо – Олимпиакос: программа пребывания греков в Киеве

Стала известна программа пребывания Олимпиакоса в Киеве, когда команда прилетит на матч 1/16 финала Лиги Европы против Динамо.

Динамо на своем официальном сайте опубликовало программу пребывания Олимпиакоса в Киеве.

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"Красно-белые" прилетят в столицу Украины 20 февраля в 17:30 по киевскому времени и будут жить в отеле Хилтон. В 19:00 на НСК Олимпийский состоится пресс-конференция главного тренера пирейцев Педру Мартинша.

На следующий день в 20:00 команда из Hilton поедет на матч 1/16 финала Лиги Европы против Динамо. Сам поединок состоится в 22:00.

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