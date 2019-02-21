Динамо – Олимпиакос: греческие СМИ нашли ахиллесову пяту у команды Хацкевича перед матчем ЛЕ

Динамо и Олимпиакос разыграют 21 февраля путевку в 1/8 Лиги Европы. Перед ответным матчем ЛЕ 2018/19 греческие журналисты поискали слабое место киевлян.

Матч Динамо – Олимпиакос стартует сегодня в 22:00 по нашему времени. Греческий портал Fosonline советует команде Мартинша заглянуть в историю последних домашних игр киевского клуба в еврокубках и продолжить давить на главное слабое место. Ахиллесовой пятой Динамо греки называют оборонительные порядки и не совсем уверенную игру в родных стенах.

Олимпиакос после домашней ничьей вынужден идти вперед и забивать голы, ведь нулевая ничья и даже 1:1 выведут дальше украинцев. Для результативной игры есть все предпосылки, считает Fosonline. Ведь с тех пор, как Александр Хацкевич возглавил Динамо, команда пропустила сразу 12 голов за 12 домашних игр в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

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С белорусским наставником киевляне брали верх в 50% еврокубковых матчей, хотя большинство их провели в ЛЕ. В рамках второго по статусу клубного турнира УЕФА динамовцы с Хацкевичем выиграли лишь треть игр, а за последний год вообще – только 1 из 5-и (над Ренном, 3:1). Еще один важный момент. Более половины голов (7) было пропущено в первые 45 минут игрового времени.

Поэтому греческие журналисты советуют своему клубу очень активно в атаке провести 1-й тайм. "Это ключ к победе "красно-белых". Психологически команда взлетела вверх после разгрома АЕКа со счетом 4:1. Нужно не пропустить и динамично атаковать в первые 45 минут". Главным моментом для решения задачи сыграть на ноль будет ограничить "двух самых опасных игроков Динамо Вербича и Цыганкова", считает тренер гостей.

Интересный факт: Олимпиакос в текущем сезоне Лиги Европы добывал положительный результат (победа или проход дальше во всех выездных матчах, в которых забивал хотя бы гол, кроме встречи с Миланом (1:3). Не смогли греки отличиться лишь в матче с Бетисом в Севилье, где проиграли 0:1.

Издание также вспоминает, как нынешний и бывшие игроки Олмпиакоса брали Киев в недавнем прошлом. Яя Туре, который покинул греческий клуб в конце 2018-го, в составе Манчестер Сити забил Динамо на Олимпийском третий гол в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3). Костас Митроглу отличился голевым пасом за Бенфику (0:2) на групповом этапе ЛЧ 2016/17, но он также покинул команду.

А вот Бибрас Натхо может снова сыграть в Киеве. Центральный полузащитник пирейцев ранее забивал с пенальти за казанский Рубин в матче квалификации Лиги чемпионов 2011/12 (0:2), также поспособствовав вылету Динамо из главного еврокубка.