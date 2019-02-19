Динамо – Олимпиакос: Цыганык сделал прогноз на матч Лиги Европы

Футбольный журналист Игорь Цыганык поделился своими ожиданиями от матча Лиги Европы между Динамо и Олимпиакосом.

"Счет 2:2 в первой встрече, безусловно, в пользу Динамо. Украинцы имеют отличные шансы на то, чтобы пройти дальше. Думаю, что греки также не захотят упускать своего. Тем более, они прошли сложный период, сыграли с ПАОКом и АЕКом во внутреннем чемпионате. Появилась возможность теперь бросить все силы на Динамо.

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Есть определенные кадровые проблемы у соперника. Однако я уверен, что греки будут биться не на жизнь, а на смерть. Но и динамовцы в первом матче этого года перед родной публикой будут пытаться себя проявить как можно лучше.

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Я прогнозирую и ставлю на то, что обе команды в этом поединке будут играть на атаку и обязательно забьют мячи. Хочу сказать, что не знаю, на чью сторону склонится чаша весов, но в любом случае, уверен, что будет забито много голов", – цитирует Цыганыка Bookmaker-Ratings.