"Так уж получилось, что свои важнейшие голы я забивал в Киеве. Три года назад – в ворота Днепра-1 в стыковом поединке за звание сильнейшей команды Второй лиги, теперь вот самому Андрею Пятову, что позволило завоевать путевку в полуфинал Кубка Украины. Кстати, когда партнеры вывели меня на "свидание" с именитым голкипером "горняков", я решил не обыгрывать его, а воспользовавшись тем, что он покинул свое место, пробить мимо в незащищенные ворота. Этот гол я посвятил своей семье – жене, сыну, дочери – моим самым верным болельщикам.

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Считаю, что наша победа над Шахтером хотя и сенсационная, но заслуженная. Ведь мы терпели, боролись изо всех сил и даже в овертайме бежали в контратаку. Перед жеребьевкой хотел, чтобы нам попалась Заря. Смотрел телетрансляцию кубкового матча Вереса с луганчанами и поймал себя на мысли, что с ними можно играть на равных. Однако нам придется в полуфинале биться с еще одним грандом – Динамо. Но ничего страшного, киевские футболисты – такие же люди, со своими сильными качествами и уязвимыми местами. Постараемся и им дать бой.

Надеюсь, что наше клубное руководство приложит максимум усилий, чтобы поединок состоялся в Тернополе, который расположен в 50 километрах от Волочиска. Тогда нам мощная поддержка болельщиков была бы обеспечена", – резюмировал Семенец в комментарии Meta-ratings.

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