"Хацкевич его совершенно не признавал в команде, это был ужасный период, Супряга рыдал по ночам. Он хотел просто играть.

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На мой взгляд, Динамо – это не команда для Влада. Технически, ментально, в коллективе – это не его команда. Возможно, он сможет раскрыться в Европе, но, чтобы туда ехать, нужно в своей стране выйти на стабильный уровень. В УПЛ – Заря или СК Днепр-1. Ментально это его команды.

В Днепре он был 11 лет, его там многие знают. Думаю, что в Италии он тоже смог бы себя реализовать, не просто так ходят слухи. Супряга – быстрый, умный игрок. Просто в него нужно поверить и уметь применить", – рассказала Савина в интервью Sport Arena.

К слову, в нынешнем сезоне Владислав Супряга провел всего 6 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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