Минай решил не оставаться в стороне непростого периода в карьере Евгения Цымбалюка.

В начале поединка 17-го тура украинской Премьер-лиги против киевлян подопечные Василия Кобина устроили акцию в поддержку капитана Олимпика.

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Закарпатцы вышли в особенных футболках. На них было изображение Евгения Цымбалюка в форме олимпийцев и надпись: "Женя, выздоравливай!".

Напомним, 24-летнему защитнику диагностировали перелом ноги и разрыв связок после падения в матче с Минаем. Восстановление Евгения продлится около трех месяцев.

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