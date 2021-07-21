УПЛ приняла решение перенести очный матч команд на 11 августа, информирует официальный сайт закарпатского клуба.

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Динамо в первом туре должно было играть против Олимпика 24 июля. Впрочем, дончане снялись с соревнований и были заменены на Минай. Соответственно закарпатцы начнут сезон поединком против Александрии (31 июля), а динамовцы будут принимать Верес (1 августа).

Напомним, в прошлом сезоне Динамо стало чемпионом Украны, а Минай занял последнее место, спасшись лишь "благодаря" Олимпику.

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