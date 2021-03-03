"То, что красную получил... Расстроенный, конечно. Следующий матч – против Динамо. Горел желанием против них сыграть, потому что против Динамо – всегда интересно. Однако самое главное, что после того, как мне выписали красную, мы не пропустили. То есть, я не подвел команду.

Думаю, Милевский очень хочет забить Динамо, – Нуриев

Подготовка к матчу с Динамо? Вчера мы отдыхали. Сегодня вышли на тренировку (разговор состоялся 2 марта – Футбол 24). Все прекрасно понимают, какая это игра. Для каждого это возможность проверить себя. Как ты будешь выглядеть на уровне футболистов, игравших в Лиге чемпионов, а сейчас продолжают борьбу в Лиге Европы. Каждый психологически себя как-то готовит. Серьезный тренировочный процесс начнется с среду", – рассказал Нуриев в интервью Футбол 24.

Отметим, противостояние Миная и Динамо состоится 7 марта, начало встречи в 14:00. Киевляне пока лидируют в чемпионате Украины с 4-очковым отрывом от Шахтера, а закарпатцы с 13 пунктами расположились на 12 месте.

Повна версія інтерв'ю на "Футбол 24": "Мілевський дав "ляща", називаю його "Папа": він реалізував 16 пенальті поспіль, але проти Динамо не зіграє