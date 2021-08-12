Участники перенесенного поединка 1-го тура Премьер-лиги между киевским Динамо и закарпатским Минаем получили оценки от авторитетного ресурса.

Виталий Буяльский – самый полезный игрок матча по версии InStat, сообщает Команда№1.

Красота Буяльского и результативный старт Рамиреса в видеообзоре матча Динамо – Минай – 2:0

В поединке с Минаем хавбек Динамо забил эффектный мяч и в целом выполнил 49 технико-тактических действия с браком 24 %. Он выиграл 4 единоборства, отдал 5 ключевых передач и нанес 2 удара в направлении ворот. Общий балл Буяльского – 318 пунктов.

К слову, тройку лучших игроков матча дополнили еще два "динамовца" – Виктор Цыганков (316 баллов) и Виталий Миколенко (305).

Динамо спокойно переиграло Минай – дебют мечты для Рамиреса, шикарный Буяльский и разочарование от Селезнева