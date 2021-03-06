"Мотивирован ли на эту игру? Как и на все – надо выходить и выполнять свою работу. Думаю, что есть шанс зацепиться за очки. Приятно будет сыграть в таком матче.

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Что помню за время, проведенное в Динамо? Особенно приятно вспоминать, как в составе U-19 играли в Юношеской лиге УЕФА. У нас тогда хорошая команда была, дошли до 1/8 финала, где проиграли Аяксу. Я очень благодарен этому клубу за все, что они сделали для меня", – поделился Петрусенко в комментарии пресс-службе закарпатцев.

К слову, 22-летний хавбек является воспитанником Динамо. Встреча с киевлянами запланирована на 7 марта в 14:00.

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