Поединок 8-го тура Премьер-лиги между Динамо и Металлистом сыграют уже в следующую среду.

Матч должен был состояться еще 20 октября, но тогда из-за массированных обстрелов столицы Украины игру решили перенести. Ситуация в Киеве с тех пор вряд ли стала лучше, но встречу все-таки сыграют.

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Поединок Динамо – Металлист состоится в среду, 30 ноября. Стартовый свисток на стадионе имени Валерия Лобановского прозвучит в 14:00, сообщает официальный сайт Динамо.

Этот матч станет последним для обеих команд в 2022 году. Киевляне набрали 26 очков и занимают 4-е место турнирной таблицы УПЛ. Металлист на момент публикации новости играет с Черноморцем в Одессе.

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