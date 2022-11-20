Стало известно, где и когда состоится поединок 8-го тура чемпионата Украины между киевской и харьковской командами.

Игра должна была состояться еще 20 октября в 17:00, однако по неозвученным причинам была перенесена на неопределенный срок. Были мысли, что матч состоится уже в следующем году, но, похоже, его проведут еще до зимы.

Цыганков превзошел голевой рекорд Реброва в Динамо

Как сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside , встреча киевлян и харьковчан состоится 30 ноября, то есть в следующую среду, на стадионе Динамо имени В. Лобановского. Это будет последний матч Динамо в 2022 году.

Сейчас команда Мирчи Луческу идет четвертой в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 23 зачетных балла. Металлист расположился десятым с 15 очками.