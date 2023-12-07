Матч Динамо – Металлист 1925 состоится сегодня, 7 декабря, на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского. Стартовый свисток раздастся в 15:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно бесплатно на канале "2+2", а также на ютуб-каналах Динамо да FootballHub..

Динамовцы стараниями Миная довели количество несыгранных матчей в текущем чемпионате до четырех – это почти треть сезона. Вместить такое количество поединков в весеннюю часть будет трудно, поэтому доигровка с Металлистом 1925 сегодня благо для "бело-синих".

К сожалению, пока сложно оценить реальную силу Динамо. Да, в глаза бросается радикальное упрощение игрового стиля – теперь команда работает лонгболами, фланговыми контратаками и большим количеством единоборств. Вместо красивой ремни игры сквозь оборонительные блоки подопечные Александра Шовковского "рыгают" на поле, задавливая конкурентов физикой и обученностью играть в таком режиме с детства.

Болей и делай прогнозы.

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Только при таких условиях начинает проявляться класс Динамо – у гранда сильнейшие исполнители для такого футбола, и они есть в большом количестве. Можно достать юношу из U-17 и он быстро впишется в футбол "бело-синих", чего не было раньше. Как следствие, киевляне прибили Кривбасс и Рух – а это одни из самых мощных и гибких представителей прагматического направления в футболе УПЛ.

Вот только выборка матчей небольшая. Под руководством Александра Шовковского только два поединка и сыграли. Между тем, нынешнюю тактику киевлян не просто так называют упрощением или примитивизацией – да, она подходит для этой команды, однако подобная игра может вылиться в хаотичные размены атаками. Или же наоборот – если соперник нагло припаркуется и отдаст мяч, то работать в режиме быстрых флангов уже не получится. Все равно придется создавать что-то из позиционного наступления, а тут у Динамо проблемы.

А Металлист 1925 нельзя недооценивать. Да, харьковчане проиграли три матча подряд, а в девяти предыдущих турах они одержали лишь одну победу при шести поражениях (да и ту только в условиях игры в большинстве) – однако в течение последнего месяца команда выглядела зубасто. Были и хорошие контратаки, и достаточно компактная оборона. Полесье выиграло у "желто-синих" только благодаря сомнительному пенальти, с Ворсклой была ничья, Черноморец переиграли, а Шахтер мучился с подопечными Олега Голодюка до 60-х минут.

Конечно, были еще и 3:4 с Вересом, однако коллектив забил трижды, играя в меньшинстве с 9-й минуты (снова пострадав от арбитров). И это при колоссальных кадровых проблемах. Металлист 1925 вроде и имеет замену дисквалифицированным и травмированным, однако глубины состава уже не хватает – а это ой как важно в физически изнурительных матчах УПЛ (особенно на нынешних городах). В трех предыдущих турах харьковчане непременно пропускали в последней 30-минутке, что можно списать и на невозможность полноценно заменить уставших лидеров.

Но и переоценивать Металлист 1925 не следует. Как ни крути, команда идет в двух очках от зоны вылета. По показателю ожидаемых пропущенных голов "желто-синие" третьи с конца, а по ожидаемым очкам подопечные Олега Голодюка должны были бы идти в зоне переходных матчей. Именно поэтому букмекеры сегодня и не верят в его коллектив.

Кадровая ситуация

Травмированные: Ярмоленко, Диалло – Рудавский, Кравченко, Вачиберадзе

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Динамо – Металлист 1925

Динамо: Бущан – Тимчик, Дячук, Сирота, Дубинчак – Бражко, Андриевский – Волошин, Буяльский, Кабаев – Ванат

Металлист 1925: Мозиль – Капинус, Курило, Е. Ткачук, Фарина – Габелок, А. Ткачук, Мартынюк – Ари, Борячук, Юсов

Прогноз букмекеров

Надёжный букмекер FAVBET считает Шахтер безусловным фаворитом матча УПЛ. На победу подопечных Александра Шовковского дают 1:28, а на триумф Металлиста 1925 – 12:40. Ничью оценили коэффициентом 5.90.

Специалисты ожидают высокой результативности. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 1.64, аналогичный тотал меньше – 2.27. Гол Владислава Ваната умножит вашу ставку на 2.00, а Андрея Борячука – на 3.50.

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