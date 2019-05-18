Динамо – Мариуполь: на матче присутствовал экс-тренер киевлян Рианчо, – Бурбас

Бывший тренер Динамо Рауль Рианчо посетил поединок киевлян против Мариуполя в 29 туре УПЛ.

Об этом сообщил футбольный журналист Игорь Бурбас: "Не знаю, Хацкевичу, Михайличенко, Калитвинцеву и другим динамовским кандидатам стоит ли волноваться, но на матче против Мариуполя гостит Рауль Рианчо. Так, для информации", – написал Бурбас в своем твиттере.

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Напомним, испанский специалист находился в тренерском штабе Сергея Реброва в Динамо с весны 2014-го по лето 2016-го года, после чего трудоустроился в сборной Украине.

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К слову, у нынешнего наставника киевской команды Александра Хацкевича вскоре заканчивается контракт. Среди кандидатур на пост тренера Динамо назывались Алексей Михайличенко и Юрий Калитвинцев.

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