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Динамо – Мариуполь: на матче присутствовал экс-тренер киевлян Рианчо, – Бурбас

18 мая 21:15 338 Читати українською
Динамо – Мариуполь: на матче присутствовал экс-тренер киевлян Рианчо, – Бурбас
Рауль Рианчо / Фото: ФК Шахтер

Бывший тренер Динамо Рауль Рианчо посетил поединок киевлян против Мариуполя в 29 туре УПЛ.

32’ Карлос Де Пена
87’ Виктор Цыганков
 
Валерий Федорчук 90+2’
32’ Карлос Де Пена
87’ Виктор Цыганков
90+2’ Валерий Федорчук

Об этом сообщил футбольный журналист Игорь Бурбас: "Не знаю, Хацкевичу, Михайличенко, Калитвинцеву и другим динамовским кандидатам стоит ли волноваться, но на матче против Мариуполя гостит Рауль Рианчо. Так, для информации", – написал Бурбас в своем твиттере.

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Напомним, испанский специалист находился в тренерском штабе Сергея Реброва в Динамо с весны 2014-го по лето 2016-го года, после чего трудоустроился в сборной Украине.

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К слову, у нынешнего наставника киевской команды Александра Хацкевича вскоре заканчивается контракт. Среди кандидатур на пост тренера Динамо назывались Алексей Михайличенко и Юрий Калитвинцев.

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Динамо Киев Динамо Киев Александр Хацкевич Александр Хацкевич Динамо Киев - Мариуполь Рауль Рианчо Рауль Рианчо
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