Динамо – Мариуполь: анонс матча УПЛ

Динамо в рамках 15-го тура УПЛ принимает Мариуполь. Анонс матча читайте на Футбол 24.

Динамо – Мариуполь

11 листопада, 17:00, Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)

Телетрансляция на телеканале "2+2", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Динамо проиграло два последних поединка в чемпионате, но поражения Львову и Шахтеру не были похожи друг на друга. В первом случае болельщики увидели типичный проблемный футбол киевлян образца последнего года, но уже через неделю в Харьков приехала хорошо сбалансированная быстрая команда без лишних исполнителей. Уверенная победа над Ренном подтвердила подозрения о ренессансе "бело-синих" – подопечные Александра Хацкевича выглядели мобильно, грамотно использовали свободные зоны и не сбавляли темп аж до третьего гола. Лидеры "делали разницу" в отдельных игровых эпизодах, но выделить кого-то одного было бы несправедливо; команда явила собой единый слаженный механизм, все винтики которого работают на результат. Это произошло очень вовремя: Александрия обошла Динамо в турнирной таблице УПЛ, поэтому в матче с Мариуполем нужна только победа. Именно этот поединок и станет для киевлян проверкой, по которой можно судить про их возрождение.

Статистика противостояния Динамо против Мариуполя

Всего: 42 матча, 36 побед Динамо, 5 ничьих, 1 победа Мариуполя. Разница мячей – 107:23

В Премьер-лиге: 38 матчей (+32, =5, -1, 94:23)

Мариуполь в нынешнем сезоне выглядит очень солидно. В последних пяти турах команда проиграла лишь раз, при этом добыв три победы. Поражение Десне выглядело необычно для азовцев, ведь они, как правило, набирают очки во встречах против равных себе, но тогда футболисты банально устали – до выезда в Чернигов подопечные Александра Бабича выиграли четыре из шести последних поединков. Сегодня же Мариуполь снова на коне, демонстрируя высокоорганизованный футбол и имея ряд очень интересных исполнителей в каждой из линий. Данный сплав молодости и опыта традиционно утраивает свои силы против Динамо, хотя в сентябре проблемные киевляне победили на классе. Это именно тот середняк, который нужен нашему первентсву и который куёт из своих соперников чемпионов; Мариуполь всегда даёт бой (в текущем сезоне – даже Шахтеру), поэтому матч обещает быть очень интересным.

Бабич: Игрокам Мариуполя нужно работать над реализацией

Михайленко: Динамо нашло оптимальное сочетание игроков

Кадровая ситуация Динамо мало отличается от той, которая сложилась накануне встречи с Ренном. Артём Беседин и Йосип Пиварич продолжают залечивать свои повреждения и точно не смогут принять участие в матче. К ним присоединяется Тамаш Кадар, который до сих пор не отсидел свою дисквалификацию. Мариуполь же подходит к поединку в оптимальном составе, не имея ни травмированных, ни дисквалифицированных.

"Изюминки" матча

– Мариуполь в чемпионатах не побеждает Динамо двенадцать матчей подряд (две ничьи и десять поражений).

– Азовский клуб на поле динамовцев забивает голы в трёх матчах подряд

Ориентировочные составы на матч Динамо – Мариуполь

Динамо: Бойко – Кендзёра, Бурда, Шабанов, Миколенко – Че Че, Буяльский – Цыганков, Шапаренко, Сидклей – Вербич

Мариуполь: Гальчук – Тищенко, Яворский, Быков, Демири – Игнатенко, Федорчук – Чурко, Мишнёв, Вакула – Борячук