Динамо – Мальме: прямая трансляция предматчевой пресс-конференции Алексея Михайличенко

Киевское Динамо завтра, 19 сентября, начнет свои выступления в групповом этапе Лиги Европы 2019/20 игрой против Мальме. Смотрите прямую трансляцию предматчевой пресс-конференции Алексея Михайличенко на "Футбол 24".

Киевское Динамо на своем YouTube-канале проведет прямую трансляцию предматчевой пресс-конференции главного тренера Алексея Михайличенко. Начало в 16:45.

Динамо – Мальме: матч Лиги Европы будет обслуживать фартовый для шведов арбитр

Динамо в матче со шведами попытается прервать свою шестиматчевую безвыигрышную серию во всех турнирах. В последнем туре УПЛ столичный гранд потерпел сенсационное домашнее поражение от Десны и попытается реабилитироваться перед родными болельщиками. Матч Динамо – Мальме состоится 19 сентября в 19:55 по киевскому времени.

Напомним, двумя другими представителями группы В в Лиге Европы являются Лугано и Копенгаген.

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