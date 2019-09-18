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Динамо – Мальме: прямая трансляция предматчевой пресс-конференции Алексея Михайличенко

16:37 168 Читати українською
Динамо – Мальме: прямая трансляция предматчевой пресс-конференции Алексея Михайличенко
Алексей Михайличенко / FCDynamonation

Киевское Динамо завтра, 19 сентября, начнет свои выступления в групповом этапе Лиги Европы 2019/20 игрой против Мальме. Смотрите прямую трансляцию предматчевой пресс-конференции Алексея Михайличенко на "Футбол 24".

 

Киевское Динамо на своем YouTube-канале проведет прямую трансляцию предматчевой пресс-конференции главного тренера Алексея Михайличенко. Начало в 16:45.

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Динамо в матче со шведами попытается прервать свою шестиматчевую безвыигрышную серию во всех турнирах. В последнем туре УПЛ столичный гранд потерпел сенсационное домашнее поражение от Десны и попытается реабилитироваться перед родными болельщиками. Матч Динамо – Мальме состоится 19 сентября в 19:55 по киевскому времени.

Напомним, двумя другими представителями группы В в Лиге Европы являются Лугано и Копенгаген.

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