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Динамо – Мальме: определился лучший игрок поединка Лиги Европы по версии InStat

08:28 94 Читати українською
Динамо – Мальме: определился лучший игрок поединка Лиги Европы по версии InStat
Виталий Буяльский, Виктор Цыганков и Сергей Сидорчук / Фото ФК Динамо

Капитан Динамо принимал поздравления после победного поединка против Мальме (1:0).

84’ Виталий Буяльский
 
84’ Виталий Буяльский

Динамо минимально обыграло Мальме в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы. Лучшим игроком матча по версии InStat стал капитан киевлян Сергей Сидорчук, сообщает Команда 1.

Динамо – Мальме – 1:0 – видео гола и обзор матча

28-летний хавбек набрал 304 балла. Сергей нанес два удара по воротам соперника, совершил один обостряющий пас, 11 выигранных единоборств, 2 отбора, 6 перехватов и 10 подборов.

Следующий матч ЛЕ киевляне проведут на выезде против швейцарского Лугано 3 октября.

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01:26
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Лига Европы Динамо Киев - Мальме Сергей Сидорчук Сергей Сидорчук Динамо Киев Динамо Киев
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