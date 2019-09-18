Динамо – Мальме: матч откроют известные украинские музыканты, которые выступали на последнем финале Лиги чемпионов

Стартовый матч Динамо в Лиге Европы начнется с выступления струнного квартета Asturia.

Украинский квартет Asturia продемонстрирует свое творчество во время матча Динамо – Мальме, информирует официальный сайт киевского клуба.

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Музыканты исполнят гимн Лиги Европы во время выхода команд на поле, а в перерыве сыграют свою фирменную композицию – "Шторм" Антонио Вивальди. В состав квартета входят Вера Валиева (скрипка), Екатерина Головко (скрипка), Елена Москаленко (альт) и Мирослава Цибка (виолончель). К слову, именно украинские музыкантши открывали последний финал Лиги чемпионов Тоттенхэм – Ливерпуль, который проходил в Мадриде.

"Специально для матча Динамо – Мальме мы сделали собственную аранжировку гимна Лиги Европы, – рассказала участница квартета Мирослава Цибка. – Это наша общая инициатива с Динамо, которая получила положительные отзывы от УЕФА. Мы благодарны клубу за возможность таким образом поддержать команду на НСК Олимпийский перед многотысячной аудиторией болельщиков и фанов Динамо. Для нас, киевлянок, это отдельная, очень эмоциональная и творческая история, ведь большинство наших выступлений проходят в Европе, а не в Украине".

Напомним, матч Лиги Европы между Динамо и Мальме состоится 19 сентября в 19:55 по киевскому времени.

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