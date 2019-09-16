Динамо – Мальме: матч Лиги Европы будет обслуживать фартовый для шведов арбитр

Стала известна бригада арбитров, которая будет обслуживать матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы между Динамо и Мальме.

Матч первого тура группового раунда Лиги Европы между Динамо и Мальме обслуживать арбитр из Северной Македонии Александар Ставрев, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Ему будут помогать Марьян Кировски и Деян Костадинов, а четвертым рефери назначен Димитар Мечкаровски. Отметим, что Ставрев уже работал на поединке украинских клубов, отсудив встреча Браги и Зари (2:2) в прошлом году.

Также македонец отсудил прошлогодний матч Мальме против Бешикташа, где шведы одержали победу в матче группового этапа Лиги Европы. Напомним, что матч Динамо – Мальме состоится 19 сентября, начало игры в 20:00.

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