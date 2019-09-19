Динамо – Мальме: фанаты киевлян напомнили Зеленскому об убийстве Кати Гандзюк

Болельщики киевского Динамо во время поединка Лиги Европы против Мальме вывесили баннеры, посвященные расследованию убийства Кати Гандзюк.

Фанаты киевского клуба напомнили, что прошло больше года со дня нападения на активистку, однако виновники до сих пор не наказаны. Один из баннеров адресован лично действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Динамо выстрадало победу над Мальме благодаря голу Буяльского

Напомним, общественно-политическая активистка Екатерина Гандзюк, на которую в конце июля 2018 было совершено нападение с применением серной кислоты, умерла 4 ноября.

К слову, поединок против Мальме Динамо выиграло благодаря голу Виталия Буяльского в конце встречи.

"Катя Гандзюк була з нами у найглухіших селах Херсонської області", – у Кристалі з теплотою згадують померлу активістку