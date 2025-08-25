УЕФА обнародовал список арбитров, которые будут работать на матче между украинской и израильской командами.

Поединок между Динамо и Маккаби Тель-Авив будет обслуживать черногорско-немецкая бригада арбитров, сообщает официальный сайт УЕФА.

"Плакать хочется": Милевский разнес Динамо после поражения Маккаби и вспомнил легендарные матчи против Спартака

Главным рефери станет 43-летний Никола Дабанович из Черногории. Его ассистентами будут земляки – Владан Тодорович и Срджан Йованович. Четвертым арбитром будет работать Милош Бошкович.

За VAR будут отвечать немцы – Беньямин Бранд и Патрик Ханслбауэр.

К слову, Дабанович в свое время уже пересекался с украинцем. В ноябре 2018 года он фиксировал поражение сборной Украины от Словакии (1:4) в Лиге наций, а за месяц до этого стал свидетелем фиаско полтавской Ворсксы с лиссабонским Спортингом (1:2) в Лиге Европы.

Напомним, номинально домашний матч Динамо в плей-офф квалификации Лиги Европы состоится в польском Люблине на стадионе Арена Люблин в четверг, 28 августа. Начало игры в 21:00 по киевскому времени. Первая игра завершилась поражением киевлян со счетом 1:3.

Динамо в меньшинстве проиграло Маккаби, пропустив три гола – киевляне близки к вылету в Лигу конференций