– После первого поединка с Маккаби команда, и вы лично подверглись серьезной критике и хейту. Учитывая это, в каком психологическом состоянии команда подходит к ответному матчу?

– Безусловно, критика в адрес команды влияет на всех, и мы, безусловно, ее заслужили. Мы отыграли первый тайм с Маккаби со счетом 1:1, имели план на второй тайм, но произошло удаление, которое повлияло и на наши действия, и на результат.

"Покажем Динамо": тренер Маккаби Т-А запугивает Ярмоленко и Ко перед решающей дуэлью за Лигу Европы

Да, отыграть два мяча возможно. Никаких вопросов здесь нет. Бывают ситуации и посложнее. Что нужно, чтобы добиться этого? Прежде всего – желание, понимание, и чтобы на нашей стороне была фортуна, чтобы она снова повернулась к нам лицом. Но мы должны это заслужить своими действиями на поле. Над этим мы работали, об этом говорили.

– Хоть это и не тема матча, но все же: очень много было информации о том, что между вами и Андреем Ярмоленко произошел конфликт на тренировке. Могли бы вы внести ясность в эту ситуацию, чтобы расставить в ней все точки над "i"?

– Команда, по сути, на сборах уже второй месяц. И в команде всегда происходят какие-то события. Но чтобы им уделялось такое внимание и делались такие катастрофические выводы, – это уже ни на какую голову не налазит. Если бы все произошло так, как это преподнеслось, то, думаю, вы бы не увидели Андрея в стартовом составе на следующий матч. Мы с ним посмотрели на это все, улыбнулись. И это ничего не изменило: все равно надо завтра решать задачу и делать все от нас зависящее, чтобы этого добиться.

– Все ли готовы к завтрашнему матчу?

– К сожалению, нам не помогут Торрес и Ванат. На них мы завтра не сможем рассчитывать.

– 17 лет назад Динамо обыграло московский Спартак и вышло в групповой этап Лиги чемпионов. Может, для повышения мотивации имеет смысл дать команде посмотреть тот матч?

– Как говорится, "что слишком, то не здраво". Мы разобрали много наших матчей, много игровых моментов, где мы могли сыграть лучше, где мы должны усиливать наши действия. Разобрали и хорошие моменты в нашем исполнении. Этого, думаю, достаточно. Кто из ребят следит за историей Динамо, то они и сами могут посмотреть те или иные матчи из прошлого, но точно это не имеет смысла делать командно.

– У вас была неделя на подготовку к этому матчу и анализ первого поединка с Маккаби. Какие итоговые выводы вы сделали для себя относительно поражения от соперника: каким оказался баланс между какими-то просчетами, действиями игроков, влиянием удаления в составе вашей команды?

– Ответ может быть таким: мы сделали выводы. Я же не буду говорить вам, на чем мы конкретно акцентировали внимание команды во время подготовки к завтрашнему матчу – это, наверное, будет неправильно. Да, мы провели определенную работу, и, надеюсь, она принесет результат. Просто нам не будет – это точно. Мы это прекрасно понимаем. Но мы будем делать все от нас зависящее, чтобы завтра уходить с поля с высоко поднятой головой.

– Нельзя не попросить прокомментировать вас усиление тренерского штаба Динамо в лице польского специалиста Мацея Кендзерека.

– Мы давно общались с ним и встречались несколько раз в Польше, когда наша команда была здесь. Обсуждали возможное сотрудничество, взаимоотношения в тренерском штабе и направления его работы – это и аналитика, и стандартные положения, и функции помощника главного тренера, Мацей тоже будет помогать мне в решении задач, которые стоят перед командой. Его опыт говорит сам за себя С удовольствием приняли его в нашу команду, в нашу семью", – сказал Шовковский на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, ответный матч Динамо – Маккаби Т-А состоится в четверг, 28 августа, в польском Люблине. Начало встречи в 21:00 по киевскому времени. Первая игра завершилась победой израильтян со счетом 3:1.

"Колгоспний рівень": Заховайло – про Динамо, Шахтар та Полісся, хлопчиків із комп’ютерами і бездонне дно