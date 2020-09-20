"Играть в стартовом составе киевского Динамо – это мечта любого подростка. Поэтому нужно каждый день доказывать и прогрессировать. Мы знали, что Львов будет прессинговать, но почему-то не выполняли установки тренера. Однако во втором тайме у нас все получилось.

Спасение киевлян имени Шапаренко в видеообзоре матча Динамо – Львов – 3:1

В любом случае, у нас в мыслях был Львов, а о Генте думаем только сейчас, после окончания матча. Мы готовились и очень хорошо изучали сегодняшних соперников, прекрасно знали, как они будут действовать. Но, наверное, неправильно настроили себя. Даже не знаю, как объяснить первый тайм.

В первом тайме Львов очень хорошо прессинговал, играл один в один, и мы не знали, как против них действовать. В перерыве тренер дал нам установки и объяснил, как можно выиграть этот матч. Мы все сделали и победили.

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Взаимодействие с Забарным? Мы хорошо понимаем друг друга, играли вместе в дубле. Поэтому взаимодействие – не проблема. Мы – будущая связка центральных защитников в сборной Украины? Все зависит только от нас. Только наша работа покажет", – поделился Сирота в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, киевляне лишь на последних минутах вырвали победу над Львовом (3:1), а главным героем встречи стал Шапаренко, который отметился голом со штрафного и ассистом.

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