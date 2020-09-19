"Замены были запланированы, много усилий было потрачено в игре с АЗ и еще предстоит провести другой еврокубковый поединок. И я решил дать по 45 минут игрокам, чтобы они были в тонусе. Естественно, их выход добавил качества, скорости и новый импульс.

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Во-первых, шесть новых игроков и естественно, это очень много для связей на поле. Совсем разные игроки, и очень сложно вписываться в игру. Я им должен доверять, многие из них пропустили сборы перед началом чемпионата. Я им должен был давать это время.

Во-вторых, они не играли в то, во что мы договаривались. Они играли в другой футбол, во втором тайме вышли другие футболисты и они начали действовать правильно, я им говорил, что команда соперника прессингует, играет один в один. Для того, чтобы уйти из-под этого прессинга, нужно играть длинными передачами.

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Во втором тайме 4-5 раз сыграли и сразу появились моменты у чужих ворот. К сожалению, наши крайние защитники не смогли использовать фланговые зоны в первом тайме. Я им говорил, что там будут свободные зоны и мы должны их использовать. Но, к сожалению, нам это не удалось. Я потому и поставил Кендзеру и Миколенко на флангах, чтобы они помогали нам в атаке.

Миколенко это делал лучше и чаще. Но, к сожалению, он принимал неверные решения в последнем отрезке. У него тоже было два момента в штрафной. В первом тайме мы много импровизировали, ни делали то, о чем договаривались. Во втором тайме наша команда играла в другой футбол, появились моменты, голы и мы выиграли этот сложный матч.

Цыганков? Он сыграл очень хорошо и я после матча спросил, как его самочувствие. Остается смотреть, как дальше оно будет", – приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

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