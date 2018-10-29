Динамо и Львов встречаются в матче 13 тура УПЛ 2018/19. Смотрите прямую видеотрансляцию поединка на сайте "Футбол 24".

Динамо принимает Львов в матче 13 тура украинской Премьер-лиги на НСК Олимпийский. Начало встречи – в 17.00. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Динамо имеет 5-матчевую удачную серию в чемпионате. После вчерашней победы Шахтера на Арсеналом-Киев "бело-синие" отстают от конкурента на 5 очков в турнирной таблице. Львов с 14 баллами находится на 9 месте.

Стартовые составы команд:

Динамо: Бойко – Кендзера, Шабанов, Миколенко, Пиварич – Сидорчук, Че Че – Цыганков, Шепелев, Сидклей – Вербич.

Львов: Бандура – Адамюк, Мартан, Парамонов, Путраш – Приймак, Жонатан, Тейлор – Сабино, Аугусто, Западня.

Динамо – Львов: онлайн-видеотрансляция матча