Динамо во второй раз подряд сыграет домашний матч чемпионата Украины в городе Льва. Поединок Динамо – Львов, который запланирован на 11 сентября, состоится на Арене Львов. Стартовый свисток прозвучит в 17:00, сообщает официальный сайт киевского клуба.

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В четверг, 8 сентября, Динамо сыграет матч 1-го тура группового раунда Лиги Европы в Стамбуле против Фенербахче. Очевидно, решение сыграть поединок чемпионата Украины во Львове связано с целью сокращения продолжительности переезда из Польши.

Напомним, матч второго тура УПЛ Динамо – СК Днепр-1 тоже был сыгран во Львове. Тогда киевляне были разгромлены 0:3, а в третьем туре подопечные Мирчи Луческу проиграли и Заре (2:3), оформив худший старт чемпионата Украины в истории клуба.

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