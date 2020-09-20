"Два разных тайма. Но вы же футбол, наверное, не в первый раз смотрите? Вышло 6 новых футболистов, которые вместе раньше никогда не играли. Если бы вышли 1-2 футболиста, возможно, картинка была бы другая. А учитывая, что поменял полкоманды, была тяжелая игра с АЗ. Поэтому два разных тайма.

Спасение киевлян имени Шапаренко в видеообзоре матча Динамо – Львов – 3:1

Игроки, которые вышли во втором тайме, более квалифицированные и вместе играли уже несколько лет. Футбол же состоит не из одного тайма, а из двух. И результат в футболе – самое главное. Да, качество игры надо улучшать. Но команда старалась, билась и добилась желаемого. Теперь должны сыграть два тяжелых матча. Если ребята хотят играть на самом высоком уровне, надо через не могу пройти это испытание.

Забарный и Сирота? Вопросов нет. Учитывая их возраст и число матчей на таком уровне, думаю, не может быть у тренерского штаба вопросов. Естественно, были какие-то огрехи, это понятно. Но ребята будут расти, это будущее Динамо. Надеюсь, скоро восстановятся и наберут кондиции Шабанов, Попов. Живая конкуренция.

Тымчик сломался. У нас череда травм. Вербич после операции, понимаем, что он не набрал свои оптимальные кондиции. Цыганков только два дня в общей группе тренировался. Этому предшествовала долгая пауза из-за коронавируса или еще что. Но надо собрать команду воедино, психологически. Это пока удается Мистеру. Нужно физически подготовить. Тогда и увидим картинку, которая должна быть на поле", – поделился Игорь Суркис в комментарии Football Hub.

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