Динамо – Львов: анонс матча УПЛ

Динамо в рамках 31-го тура УПЛ принимает Львов. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Для Динамо сезон давно завершен – Шахтер чемпион, все Классические сыграны и делать в УПЛ фактически ничего. Александр Хацкевич вполне мог бы выпускать на матчи талантливую молодёжь, однако лучшие исполнители сейчас на чемпионате мира U-20. Единственная мотивация для столичной команды заключается в необходимости победить перед своими болельщиками в последней домашке сезона. Для Львова ситуация не намного лучше, ведь "горожане" за два тура до завершения УПЛ отстают от пятой позиции на шесть очков, проигрывая Зари и Мариуполю за очным встречам. Шансов на еврокубки уже нет.

"Изюминки"

– Динамо не знает горечи поражений в премьер-лиге в течение 14-ти игр (10 побед, 4 ничьи)

– Динамовцы могут испытать 80-е поражение в чемпионатах.

– С 23 сентября 2018 Динамо на своем поле более 1 гола за матч в чемпионате не пропускает.

В игровом плане у львовян наблюдается минимальный подъём. После шести подряд поражений подопечные Богдана Блавацкого неожиданно прибили Александрию, а затем расписали нулевую ничью против Зари – впрочем, в обоих поединках качество футбола была крайне низким. По крайней мере, для положительного результата против Динамо этого точно будет недостаточно, ведь киевляне весной в чемпионате не проигрывали никому – даже Львову в прошлом круге, когда "бело-синие" остались вдевятером. Тогда команда Александра Хацкевича одержала минимальную победу.

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Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: Андриевский, Цыганков, Шабанов (Динамо Киев)

Травмированные: Соль, Вербич, Пиварич, Миколенко, Кадар, Буяльский (Динамо Киев)

Ориентировочные составы на матч Динамо – Львов

Динамо: Бойко – Кравченко, Бурда, Сидорчук, Сидклей – Шепелев, Гармаш – Кендзёра, Шапаренко, де Пена – Беседин

Львов: Сарнавский – Адамюк, Парамонов, Борзенко, Насонов – Приймак, Мартан – Висенте Феррейра, Алваро – Дуарте

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Динамо, конечно, имеет серьёзные проблемы с кадрами и мотивацией, но в последнем домашнем матче сезона победить такой слабенький Львов команде Хацкевича под силу. Сейчас "горожане" не готовы тягаться с "бело-синими".

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