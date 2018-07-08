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Динамо – Люцерн – 1:1 – видео голов и обзор матча

20:06 31 Читати українською
Динамо – Люцерн – 1:1 – видео голов и обзор матча
Тренировка Динамо в Австрии / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо сыграло вничью с Люцерном в контрольном матче. Смотрите видео голов и обзор матча.

Товарищеские матчи

Динамо – Люцерн – 1:1

Голы: Беседин, 68 – Гретер, 59

Товарищеские матчи 2017/18

Динамо Киев - Люцерн: Воскресенье 08 июля 2018

Динамо Киев
- : -
Люцерн
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