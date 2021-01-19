Напомним, Легия переиграла Динамо со счетом 2:0. Оба мяча влетели в ворота киевской команды еще до перерыва. Это был первый матч для "бело-синих" на сборе в ОАЭ и дебютный в 2021 году.

"Этот контрольный матч мы воспринимали, как тренировку. Ребята работают на фоне нагрузок в режиме двукратных занятий. Было видно, что им не хватало свежести – это нормально. Идет рабочий процесс. Что касается самой игры, в целом, соперник нас опережал в движении, мобильности, они были более свежими и лучше играли в пас. К сожалению, мы допускали много ошибок при игре и без мяча, и с ним, не доводили атаки до логического завершения.

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Сегодня был сделан акцент на организацию игры в обороне, моментами мы выглядели неплохо, но индивидуальные ошибки и нарушения принципов игры, о которых говорил главный тренер, привело к тому, что мы пропустили два мяча. Считаю, мы по правилам забили свой мяч, но судьи не засчитали. Были у нас моменты и во втором тайме, которые мы могли реализовать, и тогда все сложилось бы по-другому. Забитый мяч, как и пропущенный, сразу меняет всю расстановку на поле, в том числе, психологически.

Во втором тайме мы выглядели лучше, ребята были более агрессивны в работе и с мячом, и без мяча, создавали моменты, но, к сожалению, не забили. Общую оценку даст Мирча Луческу после просмотра и анализа игры. Это наш первый контрольный поединок, поэтому делать глобальные выводы еще рано", – цитирует Караса официальный сайт киевского клуба.

Следующий матч Динамо проведет уже 21 января. Соперником станет чемпион Беларуси – солигорский Шахтер.

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