Поединок 10-го тура Премьер-лиги между Динамо и Кривбассом состоится во Львове.

Игра между командами Мирчи Луческу и Юрия Вернидуба пройдет на Арене во Львове. Начало – 30 октября в 17:00, сообщил официальный сайт киевского клуба.

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В четверг, 27 октября, Динамо сыграет с АЕК Ларнака поединок Лиги Европы на Кипре, в котором украинскую команду устроит только победа. Обычно после еврокубковых матчей киевляне играют домашние поединки УПЛ во Львове. Соответственно, "бело-синие" решили ничего не менять.

В настоящее время Динамо занимает 8 место в УПЛ, набрав 10 очков. Кривбасс только в прошлом туре одержал свою первую победу, одолев Ингулец. У команды Юрия Вернидуба 6 баллов и 13 позиция турнирной таблицы.

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