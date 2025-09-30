Динамо – Кристал Пэлас: УЕФА назначил судей на первый матч киевлян в Лиге конференций
УЕФА обнародовал имена арбитров, которые будут работать на матче между украинской и английской командами.
Поединок между Динамо и Кристал Пэлас будет обслуживать бригада арбитров из Бельгии, сообщает официальный сайт УЕФА.
Главным рефери станет 43-летний Лотхар Ндхонт. Его ассистентами будут Ромен Девиллерс и Нико Клаес. Функции четвертого судьи будет выполнять Уэсли де Кремер. За ВАР будут отвечать Ян Ботерберг и Натан Вербоом.
Напомним, Динамо и Кристал Пэлас встретятся в рамках первого тура основного этапа Лиги конференций. Игра состоится в польском Люблине на стадионе Арена Люблин в четверг, 2 октября. Начало игры – в 19:45 по киевскому времени.
