– На данный момент у вашей команды есть определенные проблемы с обороной. Повлияет ли это на вашу стратегию, ведь ваш соперник 18 матчей не проигрывает?

– Мы прекрасно понимаем, против какой команды будем играть, в какой лиге выступает Кристал Пэлас, в каком состоянии находится эта команда, ее подъем и ее достижения последнего отрезка времени.

Мы провели много времени, анализируя действия Кристал Пэлас, видим и прекрасную организацию, и дисциплину, и быстрые атаки, и очень опасные стандартные положения. Последние наши тренировки были направлены на то, чтобы максимально качественно быть готовыми противостоять сопернику как на отдельных участках полей, так и в обороне, и в средней линии, и в атаке.

– Ваша команда в последнее время стала лучше действует во время стандартных положений. Это следствие работы польского тренера, которого вы недавно пригласили в свой штаб?

– Отвечу коротко: именно для этого пригласили специалиста, который будет работать в команде со стандартными положениями.

– Есть ли какая-то приоритетность у турниров, в которых вы участвуете? Можно ли ожидать определенную ротацию состава?

– Когда мы находимся в таком очень насыщенном графике, мы должны проводить ротацию, мы не можем без этого обойтись. Это важно: и чтобы игроки понимали свою важность, и чтобы кого-то не "загнать" и тем самым уменьшить его эффективность. Поэтому ротация будет, но она не будет влиять на наши стратегические планы: в каждом матче мы будем играть максимально, перед командой всегда стояли, стоят и будут стоять задачи побеждать в каждом матче.

– Какова кадровая ситуация в команде перед завтрашним матчем?

– К сожалению, на всех игроков рассчитывать мы не можем. Те ребята, которые отсутствовали в матче с Карпатами, продолжают восстанавливаться и это является для нас определенной проблемой.

– Лига конференций – новый турнир для Динамо. Основной этап закончится в декабре, январских матчей, как это было в Лиге Европы прошлого сезона, не будет. В связи с этим выстроена ли вами стратегия на межсезонную подготовку зимой?

– Безусловно, мы должны смотреть в будущее, но все, о чем вы сказали, не имеет никакого отношения к завтрашнему матчу.

– Насколько вашей команде удалось забыть неудачу в матче с Карпатами?

– Каждую игру надо рассматривать с учетом событий, которые происходили на футбольном поле. Если смотреть на саму игру с Карпатами, абстрагировавшись от отдельных моментов, то если при счете 0:2 мы закончили матч с результатом 3:3, то это можно считать хорошим итогом, но если при счете 3:2 мы могли забить и четвертый, и пятый мяч, но сыграли 3:3, то это, конечно, не добавляет положительных эмоций. Тем более, что мы уже третий раз подряд теряем победу на последних минутах матчей.

Мы об этом все с командой говорили. Безусловно, игроки чувствуют давление, но для такой команды, как киевское Динамо, это нормально, и это неотъемлемая часть каждого игрока, который выступает на таком уровне и в такой команде. Безусловно, мы должны быстро проходить как болезненные поражения, болезненные ничьи, так и победы. Но мы понимаем: если больно, то это хорошо, потому что я никогда не видел, чтобы человек становился сильнее, когда у него все хорошо, когда он только побеждает. Именно через такие болезненные моменты закаляется характер, спортсмен и вообще человек становится сильнее. Кто-то на это способен, кто-то – нет.

– УПЛ и АПЛ – как два разных вида спорта. Насколько ваша команда готова к переходу на этот уровень?

– Безусловно, Кристал Пэлас в АПЛ почти каждую вторую игру будет проводить в еврокубках. Это может быть Лига чемпионов, Лига Европы или Лига конференций: Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Арсенал, Ньюаксл... Можно и другие команды перечислять. Это, конечно, добавляет шарма АПЛ, это лучшая лига в мире. Мы это прекрасно понимаем и акцентировали на этом. Чтобы играть с такими командами надо быть готовыми на 100%, но при этом еще и надо реализовать свою готовность, а это уже зависит от психологического и физического состояния футболистов. Мы это прекрасно понимаем и об этом тоже шла речь.

В заключение хочу сказать, что сегодня – День защитника. Футбол в Украине сейчас существует благодаря ВСУ, нашим защитникам и защитницам, которые обороняют страну от агрессора, пришедшего из России. Мы благодарны Великобритании за ту помощь, которую она оказывает нашей стране. Мы это очень ценим и чувствуем эту поддержку. Спасибо нашим защитникам, защитницам! Всем тихого, спокойного, мирного неба и всем нам, безусловно, Победы!" – сказал Шовковский на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, поединок между Динамо и Кристал Пэлас состоится в четверг, 2 октября, в польском городе Люблин на стадионе Арена Люблин и начнется в 19:45 по киевскому времени.

