Динамо – Копенгаген: УЕФА назвал бригаду арбитров на матч Лиги Европы

Стали известны имена арбитров на матч 3 тура группового этапа Лиги Европы между Динамо и Копенгагеном.

Главным судьей поединка с участием киевлян станет турецкий рефери Халил Мелер, информирует официальный сайт УЕФА.

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Его ассистентами на боковых линиях будут Чевдет Комурчуглу и Экрем Кан. Четвертый арбитр – Арда Кардеслер, который также представляет Турцию. Бригада Мелера еще ни разу не обслуживала игры украинских клубов или сборной.

Напомним, матч Динамо – Копенгаген состоится в Киеве 24 октября, стартовый свисток в 22:00.

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