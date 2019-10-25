Динамо – Копенгаген: послематчевая пресс-конференция Алексея Михайличенко

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко поделился впечатлениями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против Копенгагена (1:1).

"Конечно, меня не полностью устраивала игра команды, но в такой матч трудно было войти. Мне казалось, что те футболисты, которые вышли с первых минут, могли выполнить поставленные задачи. Поэтому и провел лишь одну замену.

Динамо – Копенгаген – 1:1 – видео голов и обзор матча

Не получилось конструктивно сыграть в атаке. Копенгаген сумел навязать свой футбол, а нам не хватило скорости и комбинационной игры, чтобы превзойти соперника. Мы знали, что игра будет происходить по такому сценарию, но проиграли много борьбы, верховых единоборств.

С Копенгагеном надо играть быстро не только с мячом, но и без него. А у нас второй элемент проседал. Как следствие, Динамо не получило положительный результат.

Быстрый гол повлиял на матч, он поставил нас в неудобную позицию, создал дискомфорт. Однако я не могу сказать, что команда растерялась. Мы старались, комбинировали, но очень много запланированного не получилось реализовать.

Кто больше заслужил победу? Мне кажется, что у нас моменты были острее, хоть их и было немного. Конечно, мы скорее потеряли два очка, чем набрали одно. Играли на победу, но завоевали ничью. Вместо большого шага сделали маленький шаг вперед.

Буяльский на предматчевой тренировке получил повреждение. Насколько оно серьезное – неизвестно. Надеемся, что он скоро вернется в состав", – сказал Михайличенко после игры.

Напомним, Динамо и Копенгаген возглавляют таблицу группы В – у обеих команд по пять очков.

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