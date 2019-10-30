toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР КУБОК УКРАИНЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ НАПОЛИ - АТАЛАНТА

Динамо – Копенгаген: матч Лиги Европы установил зрительский рекорд на ТК Футбол 1/2 в 2019 году

18:06 105 Читати українською
Динамо – Копенгаген: матч Лиги Европы установил зрительский рекорд на ТК Футбол 1/2 в 2019 году
Динамо – Копенгаген / Фото ФК Динамо

Поединок между Динамо и Копенгагеном не был зрелищным, но зрителей это не отпугнуло.

53’ Артем Шабанов
 
Пиэрос Сотириу 2’
2’ Пиэрос Сотириу
53’ Артем Шабанов

Поединок 3-го тура группового этапа Лиги Европы Динамо – Копенгаген (1:1) установил зрительный рекорд за текущий год на телеканалах Футбол 1/2.

Динамо – Копенгаген – 1:1 – видео голов и обзор матча

По аудитории мужчины 18+, в городах с населением 50 тысяч+ доля прямой трансляции матча составила 21,13%, что является самым высоким показателем на телеканалах Футбол 1/2 в 2019 году, сообщает официальный сайт транслятора.

Напомним, Динамо находится на второй строчке группы В в ЛЕ, уступая Копенгагену по дополнительным показателям.

"Грандіозний результат з вражаючим європейським рекордом": данські ЗМІ тріумфують після матчу Динамо – Копенгаген

blog_ava
Кубок Украины: Альянс впервые вышел в четвертьфинал, Александрия и Заря играют экстра-тайм – результаты 1/8 финала
19:51
1081
Теги
Лига Европы Рекорды Футбол 1 Футбол 2 Динамо Киев - Копенгаген Динамо Киев Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
мин
Наполи
20:00
Аталанта
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук