Динамо – Копенгаген: матч Лиги Европы установил зрительский рекорд на ТК Футбол 1/2 в 2019 году

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Кубок Украины: Альянс впервые вышел в четвертьфинал, Александрия и Заря играют экстра-тайм – результаты 1/8 финала
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Динамо – Шахтер: онлайн-трансляция матча Кубка УкраиныУкраина — 19:20 3090
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Таджикистан порвал сеть уникальным штрафным на ЧМ-2019 U-17- сенсационный лидер в группе Испании и АргентиныМир — 18:59 150
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"Малюк, не зазнайся": як живеться українському вундеркінду в академії Барселони – йому респектують Зінченко та АнелькаОвертайм — 16:30 456
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