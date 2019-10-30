Динамо – Копенгаген: матч Лиги Европы установил зрительский рекорд на ТК Футбол 1/2 в 2019 году

Поединок между Динамо и Копенгагеном не был зрелищным, но зрителей это не отпугнуло.

Поединок 3-го тура группового этапа Лиги Европы Динамо – Копенгаген (1:1) установил зрительный рекорд за текущий год на телеканалах Футбол 1/2.

Динамо – Копенгаген – 1:1 – видео голов и обзор матча

По аудитории мужчины 18+, в городах с населением 50 тысяч+ доля прямой трансляции матча составила 21,13%, что является самым высоким показателем на телеканалах Футбол 1/2 в 2019 году, сообщает официальный сайт транслятора.

Напомним, Динамо находится на второй строчке группы В в ЛЕ, уступая Копенгагену по дополнительным показателям.

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