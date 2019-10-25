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Динамо – Копенгаген: экс-арбитр ФИФА считает ошибочной желтую карточку Беседина

11:27 44 Читати українською
Динамо – Копенгаген: экс-арбитр ФИФА считает ошибочной желтую карточку Беседина
Артем Беседин / Reuters

Экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек прокомментировал желтую карточку, полученную Артемом Бесединым в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

53’ Артем Шабанов
 
Пиэрос Сотириу 2’
2’ Пиэрос Сотириу
53’ Артем Шабанов

"Считаю, что арбитр Халил Мелер ошибся, когда показал желтую карточку Беседину за симуляцию на 68-й минуте. Ведь были все основания назначить пенальти. Артем владел мячом, прокинул его мимо защитника, нога которого сначала оставалась на земле. Если бы она и дальше оставалась в том же положении, то можно было бы говорить о том, что нападающий сам нашел контакт с соперником.

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Но мы видели, что когда Беседин бросился к мячу, нога защитника начала подниматься вверх в направлении ноги Артема. И произошел контакт. Это очень важный факт – было движение ноги игрока Копенгагена. Похожий эпизод мы видели в матче квалификации Лиги чемпионов Брюгге – Динамо, когда киевляне пропустили с пенальти, назначенного за фол Караваева.

В то же время, считаю, что ошибся арбитр и в пользу Динамо, когда не показал Вербичу вторую желтую карточку за умышленную игру рукой. Формальные основания для этого были, но Мелер поступил дипломатично, считая, что Вербич рукой сыграл машинально", – отметил Шебек в комментарии UA-Футбол.

Напомним, Динамо и Копенгаген не смогли выявить сильнейшего (1:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

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Лига Европы Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Копенгаген Копенгаген Копенгаген Арбитры Сергей Шебек Артем Беседин Артем Беседин
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