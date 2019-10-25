Динамо – Копенгаген: экс-арбитр ФИФА считает ошибочной желтую карточку Беседина

Экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек прокомментировал желтую карточку, полученную Артемом Бесединым в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Считаю, что арбитр Халил Мелер ошибся, когда показал желтую карточку Беседину за симуляцию на 68-й минуте. Ведь были все основания назначить пенальти. Артем владел мячом, прокинул его мимо защитника, нога которого сначала оставалась на земле. Если бы она и дальше оставалась в том же положении, то можно было бы говорить о том, что нападающий сам нашел контакт с соперником.

Динамо – Копенгаген – 1:1 – видео голов и обзор матча

Но мы видели, что когда Беседин бросился к мячу, нога защитника начала подниматься вверх в направлении ноги Артема. И произошел контакт. Это очень важный факт – было движение ноги игрока Копенгагена. Похожий эпизод мы видели в матче квалификации Лиги чемпионов Брюгге – Динамо, когда киевляне пропустили с пенальти, назначенного за фол Караваева.

В то же время, считаю, что ошибся арбитр и в пользу Динамо, когда не показал Вербичу вторую желтую карточку за умышленную игру рукой. Формальные основания для этого были, но Мелер поступил дипломатично, считая, что Вербич рукой сыграл машинально", – отметил Шебек в комментарии UA-Футбол.

Напомним, Динамо и Копенгаген не смогли выявить сильнейшего (1:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Динамо – Копенгаген: Михайличенко проиграл дуэль тренеров, неожиданные игроки матча, странный судья и провал динамовца