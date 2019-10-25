Динамо – Копенгаген: Хацкевич поддерживал бывшую команду на НСК Олимпийский

Бывший наставник Динамо Александр Хацкевич не нашел более интересного занятия на вечер четверга.

Матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы Динамо – Копенгаген (1:1) не вызвал аншлага на НСК Олимпийский.

Динамо – Копенгаген – 1:1 – видео голов и обзор матча

Поддержать киевлян в важном матче пришел бывший наставник "бело-синих" Александр Хацкевич.

Напомним, белорусский специалист был уволен с поста главного тренера киевлян в августе, а на его место назначили Алексея Михайличенко.

После 3-х туров ЛЕ Динамо находится на второй строчке в группе В (5 очков), уступая Копенгагену лишь по дополнительным показателям.

Динамо не одолело Копенгаген в провальном матче Лиги Европы