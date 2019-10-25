Динамо – Копенгаген: Хацкевич поддерживал бывшую команду на НСК Олимпийский

Лига Европы — 24 окт 2433
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Динамо не одолело Копенгаген в провальном матче Лиги Европы
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Сент-Этьен – Александрия: ничья не без доли везения с курьезным автоголом и сохранение шансов на выход из группыЛига Европы — 24 окт 614
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Яремчук красивой "пушкой" забил в ворота ВольфсбургаЛига Европы — 24 окт 867
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Сент-Этьен – Александрия: онлайн-трансляция матча Лиги Европы – как это былоЛига Европы — 24 окт 910
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"Маліновський нарівні з галактикою Ман Сіті", на горизонті топ-клуб АПЛ – італійські ЗМІ визнали українця найкращим в ЛЧЛига чемпионов — 24 окт 895