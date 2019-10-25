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Динамо – Копенгаген: Хацкевич поддерживал бывшую команду на НСК Олимпийский

00:55 32 Читати українською
Динамо – Копенгаген: Хацкевич поддерживал бывшую команду на НСК Олимпийский
Александр Хацкевич / Фото ФК Динамо

Бывший наставник Динамо Александр Хацкевич не нашел более интересного занятия на вечер четверга.

53’ Артем Шабанов
 
Пиэрос Сотириу 2’
2’ Пиэрос Сотириу
53’ Артем Шабанов

Матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы Динамо – Копенгаген (1:1) не вызвал аншлага на НСК Олимпийский.

Динамо – Копенгаген – 1:1 – видео голов и обзор матча

Поддержать киевлян в важном матче пришел бывший наставник "бело-синих" Александр Хацкевич.

Напомним, белорусский специалист был уволен с поста главного тренера киевлян в августе, а на его место назначили Алексея Михайличенко.

После 3-х туров ЛЕ Динамо находится на второй строчке в группе В (5 очков), уступая Копенгагену лишь по дополнительным показателям.

Динамо не одолело Копенгаген в провальном матче Лиги Европы

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Теги
Динамо Киев - Копенгаген Динамо Киев Динамо Киев Лига Европы Александр Хацкевич Александр Хацкевич
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