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Динамо – Копенгаген: фанаты киевлян трогательным баннером поддержали Бойко и Бурду

08:00 183 Читати українською
Динамо – Копенгаген: фанаты киевлян трогательным баннером поддержали Бойко и Бурду
Игроки Динамо / AFP

Болельщики киевского Динамо вывесили баннер в поддержку травмированных игроков "бело-синих" Дениса Бойко и Никиты Бурды.

53’ Артем Шабанов
 
Пиэрос Сотириу 2’
2’ Пиэрос Сотириу
53’ Артем Шабанов

Денис Бойко и Никита Бурда получили теплые слова поддержки от фанатов Динамо, сообщает Tribuna.

Динамо – Копенгаген – 1:1 – видео голов и обзор матча

"Никита и Ден – мы с вами! Ждем в игре", – говорится в обращении болельщиков. Отметим, что Бурда из-за травмы пропустит около 6 месяцев, а Бойко – от 3 до 5 недель.

К слову, киевское Динамо расписало ничью в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы против Копенгагена (1:1).

Динамо не одолело Копенгаген в провальном матче Лиги Европы

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Динамо – Копенгаген – 1:1 – видео голов и обзор матча
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Теги
Лига Европы Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Копенгаген Денис Бойко Денис Бойко Никита Бурда Никита Бурда футбольные фанаты
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