Динамо – Копенгаген: фанаты киевлян трогательным баннером поддержали Бойко и Бурду

Болельщики киевского Динамо вывесили баннер в поддержку травмированных игроков "бело-синих" Дениса Бойко и Никиты Бурды.

Денис Бойко и Никита Бурда получили теплые слова поддержки от фанатов Динамо, сообщает Tribuna.

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"Никита и Ден – мы с вами! Ждем в игре", – говорится в обращении болельщиков. Отметим, что Бурда из-за травмы пропустит около 6 месяцев, а Бойко – от 3 до 5 недель.

К слову, киевское Динамо расписало ничью в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы против Копенгагена (1:1).

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