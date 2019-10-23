Динамо – Копенгаген: датчане прилетели в Киев на матч Лиги Европы

Соперник киевлян прибыл в Украину накануне матча 3-го тура Лиги Европы.

Сегодня, 23 октября, двадцать игроков Копенгагена прибыли в Киев, чтобы подготовиться к матчу 3-го тура Лиги Европы против киевского Динамо. Среди них – Стен Грютебуст, который больше месяца восстанавливался после травмы.

Тяжело сказать, какую тактику на матч изберет настаник команды Столе Сольбакен, однако он взял с собой в столицу Украины сразу шесть форвардов, сообщает официальный сайт датского клуба.

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Голкиперы: Стен Грютебуст, Карл-Юхан Юнссон, Фредерик Ибсен.

Защитники: Гильермо Варела, Пьер Бенгтсон, Сотирис Папаяннопулос, Андреас Бьелланд, Карло Бартолець, Браян Овьедо, Виктор Нельссон.

Полузащитники: Йенс Стаге, Николай Томсен, Жозе Карлос Зека, Пеп Бьель.

Нападающие: Виктор Фишер, Пиерос Сотириу, Мохаммед Дарами, Майкл Сантос, Никлас Бендтнер, Расмус Фальк-Єнсен.

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Напомним, матч между Динамо и Копенгагеном состоится 24 октября в 22:00 по киевскому времени. Датчане пока возглавляют группу В, имея в своем активе 4 пункта. Динамо с таким же количеством баллов идет вторым. Замыкают турнирную таблицу Мальме и Лугано, заработав по одному очку.

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