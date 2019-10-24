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Динамо – Копенгаген: датчане прервали впечатляющую сухую серию киевлян

24 октября 23:00 105 Читати українською
Динамо – Копенгаген: датчане прервали впечатляющую сухую серию киевлян
Радость игроков Копенгагена / AFP

Киевское Динамо пропустило быстрый гол в матче с Копенгагеном и прервало свою невероятную серию без пропущенных мячей.

53’ Артем Шабанов
 
Пиэрос Сотириу 2’
2’ Пиэрос Сотириу
53’ Артем Шабанов

Киевское Динамо пропустило уже на 2-й минуте матча Лиги Европы с Копенгагеном.

Динамо – Копенгаген – видео гола

Таким образом, "бело-синие" прервали невероятную сухую серию во всех турнирах, которая составляла 666 минут.

До этого Динамо пропускало в последний раз 15 сентября в матче с Десной (1:2) в матче УПЛ.

Динамо – Копенгаген: провальный тайм киевлян в матче Лиги Европы

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24 октября
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