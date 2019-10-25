Динамо – Копенгаген: автобус с датскими фанатами забросали камнями перед матчем

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Динамо – Копенгаген: Михайличенко проиграл дуэль тренеров, неожиданные игроки матча, странный судья и провал динамовцаЛига Европы — 03:45 4895
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