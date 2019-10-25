Динамо – Копенгаген: автобус с датскими фанатами забросали камнями перед матчем

Болельщики Копенгагена пострадали перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги Европы против киевского Динамо.

Один из автобусов с фанатами Копенгагена забросали камнями перед матчем против Динамо, информирует bt.dk.

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Информацию подтвердил руководитель пресс-службы Копенгагена Джесс Мортенсен. Добавим, что на матче присутствовали около 500 датских фанатов, которых привезли на 5 автобусах к стадиону.

Напомним, Динамо и Копенгаген не смогли выявить сильнейшего (1:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

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