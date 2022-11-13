Киевляне и ковалевцы встречаются в 13-м туре чемпионата Украины. Составы и ссылки на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Динамо в чемпионате Украины понемногу набирает обороты. Подопечные Мирчи Луческу выиграли три последних матча и, похоже, наконец-то оттолкнулись от дна, стремительно поднимаясь в гору. Ковалевский Колос станет для киевлян очередным маркером, который подтвердит или опровергнет прогресс "бело-синих".

Динамо – Колос: анонс матча УПЛ

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Колос на "Футбол 24", стартует в 15:00. Расстояние между командами составляет всего четыре очка, поэтому победа позволит команде Ярослава Вишняка вплотную приблизиться к киевлянам. Позитивный результат будет иметь для ковалевцев особое значение – "хлеборобы" будут стремиться реабилитироваться за бесславный разгром в прошлом году 0:7. Где смотреть матч Динамо – Колос онлайн? Поединок уже традиционно будет транслировать Football Hub на своей YouTube-странице.