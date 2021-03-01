Динамо – Колос рассудит Шурман: УАФ объявила арбитров на матчи 1/4 финала Кубка Украины
Украинская ассоциация футбола назначила официальных лиц на очередные поединки Кубка Украины.
Все четвертьфинальные встречи розыгрыша Кубка Украины сезона-2020/21 состоятся 3 марта. VAR будет использован на 2 из 4 матчей, сообщает официальный сайт УАФ.
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Также были назначены рефери на поединки:
14.00: Верес – Заря, арбитр – Максим Козыряцкий
17.00: Динамо – Колос, арбитр – Денис Шурман, арбитр VAR – Андрей Коваленко
19:00: Днепр-1 – Александрия, арбитр – Александр Шандор
19:00: Агробизнес – Шахтер, арбитр – Сергей Бойко, арбитр VAR – Николай Балакин
К слову, финал турнира должен состояться в Тернополе на городском стадионе 12 мая 2021 года.
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