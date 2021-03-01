Противостояние Динамо и Колоса / Фото с сайта киевлян

Все четвертьфинальные встречи розыгрыша Кубка Украины сезона-2020/21 состоятся 3 марта. VAR будет использован на 2 из 4 матчей, сообщает официальный сайт УАФ.

Кубок Украины: УАФ утвердила даты и расписание четвертьфинальных поединков

Также были назначены рефери на поединки:

14.00: Верес – Заря, арбитр – Максим Козыряцкий

17.00: Динамо – Колос, арбитр – Денис Шурман, арбитр VAR – Андрей Коваленко

19:00: Днепр-1 – Александрия, арбитр – Александр Шандор

19:00: Агробизнес – Шахтер, арбитр – Сергей Бойко, арбитр VAR – Николай Балакин

К слову, финал турнира должен состояться в Тернополе на городском стадионе 12 мая 2021 года.

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