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Динамо – Колос: прямая онлайн-трансляция матча

15:50 590 Читати українською
Динамо – Колос: прямая онлайн-трансляция матча
Динамо – Колос: прямая онлайн-трансляция матча

Динамо встречается с новичком Премьер-лиги Колосом в рамках подготовки к новому сезону. Онлайн-видеотрансляция матча доступна в этой новости на "Футбол 24".

 

Контрольный поединок Динамо – Колос стартует в 16:00 на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Виктор Цыганков и Миккель Дуэлунд не выйдут не поле – они завершают восстановление.

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В первом сегодняшнем товарищеском матче вице-чемпион Украины расписал ничью с Оболонь-Бровар. Официальный сезон для Динамо начнется 28-го июля матчем с Шахтером за Суперкубок.

Стартовый состав Динамо

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Сидорчук, Буяльский – Караваев, Шепелев, Де Пена – Беседин.

Запасные: Бущан, Вербич, Попов, Кадири, Гармаш, Цитаишвили, Шабанов, Русин.

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