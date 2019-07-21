Динамо – Колос: прямая онлайн-трансляция матча

Динамо встречается с новичком Премьер-лиги Колосом в рамках подготовки к новому сезону. Онлайн-видеотрансляция матча доступна в этой новости на "Футбол 24".

Контрольный поединок Динамо – Колос стартует в 16:00 на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Виктор Цыганков и Миккель Дуэлунд не выйдут не поле – они завершают восстановление.

Динамо не сумело победить Оболонь-Бровар: красивый гол Цитаишвили, бледные полчаса для молодежи, центральная роль Кадири

В первом сегодняшнем товарищеском матче вице-чемпион Украины расписал ничью с Оболонь-Бровар. Официальный сезон для Динамо начнется 28-го июля матчем с Шахтером за Суперкубок.

Стартовый состав Динамо

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Сидорчук, Буяльский – Караваев, Шепелев, Де Пена – Беседин.

Запасные: Бущан, Вербич, Попов, Кадири, Гармаш, Цитаишвили, Шабанов, Русин.