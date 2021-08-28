"После того, как мы потеряли очки в матче с Ингульцом, все ехали в автобусе расстроенные. Было очень обидно – для Динамо ничья приравнивается к поражению, хотя мы и получили одно очко. Думаю, мы усвоили урок и на поединок с Десной вышли более собранными и сконцентрованными.

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Конечно, после уверенной победы мы были довольны и было приподнятое настроение. На следующий день получили выходной, потом собрались на базе и провели хорошую тренировку. Также разобрали поединок с черниговцами и целенаправленно готовились к игре с Колосом.

Ковалёвцы завершили прошлый чемпионат в первой пятерке, против этой команды нам всегда было тяжело играть. Только последний матч прошлого сезона завершился уверенной победой Динамо (3:0), возможно, потому что ни для нас, ни для них он уже ничего не решал. В целом, Колос – боевитая команда, с которой наши матчи проходят традиционно непросто. В свое время мы с ними и в Кубке Украины сыграли вничью, и в первом круге чемпионата.

Чтобы не было сюрпризов, нам следует надежно сыграть в обороне, а что касается атаки, я уверен, что у нас будут свои моменты, и мы забьем", – цитирует Миколенко официальный сайт Динамо.

Напомним, поединок между киевлянами и ковалёвцами в рамках 6-го тура УПЛ состоится уже сегодня, 28 августа. Начало встречи в 19:30.

Динамо – Колос: анонс матча УПЛ